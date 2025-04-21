Более 230 предложений по поддержке участников СВО поступило на форум «Сильные идеи для нового времени»

На форум «Сильные идеи для нового времени» поступило уже свыше 230 предложений, направленных на поддержку участников спецоперации и их семей. Такие проекты подаются по направлению Национальной социальной инициативы мероприятия.

Так, в числе идей — организация семейных туров выходного дня; различные методы реабилитации; психологическая поддержка бойцов, в том числе предложение обучать методикам самопомощи самих участников СВО

Предложить свой проект, направленный на улучшение качества жизни, могут все желающие. Сделать это можно на официальном портале форума. Лучшие идеи будут представлены руководству страны в ходе форума в июле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах социальной поддержки, которые доступны бойцам спецоперации в регионе.