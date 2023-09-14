Более 25% граждан РФ выступают за депортацию всех европейцев из страны

Многие жители РФ в связи с санкционной политикой Запада считают, что следует дать жесткий ответ Евросоюзу. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Так, согласно результатам опроса, свыше четверти респондентов уверены, что следует давать зеркальный ответ на санкции, также около четверти предложили депортировать всех европейцев из России. Еще 16% считают, что можно повышать стоимость всех экспортируемых в Евросоюз товаров.

Отмечается, что почти 5% заявили, что нужно ввести полный запрет въезда в Россию для всех европейцев и ограничить всяких контактов с Западом. Однако 15% уверены, что на санкции не нужно реагировать.