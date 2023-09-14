Более 25% граждан РФ выступают за депортацию всех европейцев из страны
Фото: [©Алексей Витвицкий/РИА Новости]
Многие жители РФ в связи с санкционной политикой Запада считают, что следует дать жесткий ответ Евросоюзу. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Так, согласно результатам опроса, свыше четверти респондентов уверены, что следует давать зеркальный ответ на санкции, также около четверти предложили депортировать всех европейцев из России. Еще 16% считают, что можно повышать стоимость всех экспортируемых в Евросоюз товаров.
Отмечается, что почти 5% заявили, что нужно ввести полный запрет въезда в Россию для всех европейцев и ограничить всяких контактов с Западом. Однако 15% уверены, что на санкции не нужно реагировать.