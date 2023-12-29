Более 25 тысяч безбилетных пассажиров выявили в автобусах Подмосковья в этом году

Свыше двадцати пяти тысяч безбилетных пассажиров выявила Административно-пассажирская инспекция (АПИ) Московской области на автобусных маршрутах региона с начала этого года. Это почти на тысячу безбилетников больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ведомстве призвали пассажиров ответственно относиться к оплате проезда в общественном транспорте и напомнили, что за проезд без билета предусмотрен штраф в размере тысячи рублей. Такой же штраф грозит за оплату проезда наличными или банковским переводом.

Оплата в общественном транспорте Подмосковья осуществляется только бесконтактным способом. Необходимо приложить банковскую, социальную или транспортные карты к валидатору. Такой способ оплаты экономит не только время при посадке, но деньги, поскольку за определенное количество поездок предусмотрены скидки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в регионе.