Более 250 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде в течение четырех лет

Свыше 250 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде в течение четырех лет. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Добавляется, что со следующего года в регионе стартует реализация новой программы по расселению жителей из аварийного жилья, рассчитанной до 2028 года.

Уточняется, что запланировано расселить почти 2,1 тыс. квартир общей площадью около 100 тыс. кв. м в тех домах, которые признаны аварийными в течение 2017-2022 гг.

Отмечается, что в течение 2022-2023 г. в регионе было признано аварийными 85 домов площадью свыше 35 тыс. кв. м.