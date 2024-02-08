Более 250 браков зарегистрировали жители Рязанской области в прошедшем месяце

По словам руководителя регионального Главного управления ЗАГС Елены Сорокиной, в Рязанской области в минувшем месяце было зарегистрировано свыше 250 браков. Об этом сообщает 7info .

Она уточнила, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года этот показатель меньше более чем на 30 пар.

По мнению руководителя профильного ведомства, средний возраст жениха составил 36 лет, женившихся впервые — 26,5 лет, а невест - 33,8 года, впервые вышедших замуж — 24 года.

Она добавила, что 30% составили повторные браки, впервые вступили в брак 40% пар.