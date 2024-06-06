Более 250 детей приехали на отдых в спортивно-оздоровительный лагерь в Воскресенске

Воскресенский лагерь «Дубравушка» открыл первую смену, на которую приехали более 250 детей. Впереди у них веселые и активные каникулы, о которых позаботятся вожатые и руководство спортивно-оздоровительного учреждения.

«Дубравушка» расположена в живописной лесной зоне, недалеко от Москвы-реки. Приезжающие сюда дети и подростки отдыхают от города, оздоравливаются, расширяют свой круг общения и, конечно, получают массу впечатлений от насыщенной программы лагеря. О последней рассказала директор Светлана Бакалдина. Она отметила, что было подготовлено множество активных мероприятий, среди которых не только спорт, но и творческие мастер-классы. Первая смена сможет познать азы кулинарии, научиться фокусам, позаниматься йогой и многое другое.

«Уверена, что дети обязательно захотят вернуться сюда в следующем году», – заключила Светлана Бакалдина.

В Воскресенский лагерь приезжают посетители из разных уголков Московской области. В 2024 году это дети из столицы, Балашихи, Коломны, Орехово-Зуево и других мест региона. В этот сезон лагерь примет не менее тысячи детей.