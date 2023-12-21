Более 250 елочных базаров насчитывается в Подмосковье

Две с половиной сотни елочных базаров насчитывается в Подмосковье, сообщили в областном Минсельхозпроде. О точках продажи деревьев рассказал замглавы ведомства Кирилл Григорьев.

«Традиционно в Подмосковье елочные базары будут работать до 10 января. На сегодняшний день в регионе насчитывается более 250 точек реализации хвойных деревьев», - сообщил он.

По словам Григорьева, на базарах можно купить сосны, ели, пихты из разных регионов страны. После праздника деревья можно сдать в специальные пункты приема или же передать зоопарку на корм животным.

«Важно отметить, что каждый елочный базар оформлен в соответствии с брендбуком «Зима в Подмосковье», имеет световое сопровождение, прайс-лист и уголок потребителя», - подчеркнул Григорьев.

Легальность размещения елочных базаров определяется соответствующим свидетельством от муниципальной администрации, а также сертификатом от Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.