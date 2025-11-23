Подольские волейболисты одержали чистую победу в чемпионате области

Подольские спортсмены со счетом 3:0 переиграли команду ВК «Мытищи», продемонстрировав отличную физическую подготовку и слаженную командную работу. Капитан победителей Александр Зайцев в эксклюзивном комментарии подчеркнул, что ребята выложились на полную.

Для подольской команды эта встреча стала второй в текущем турнире, где участвуют 8 сильнейших коллективов, разделенных на две подгруппы. Регулярный сезон чемпионата проходит в два круга — первый завершится до Нового года, второй состоится после праздников, а решающий плей-офф запланирован на апрель 2024 года. Особенностью турнира является состав команд: на площадке одновременно находятся шесть игроков, при этом общий состав каждой команды может насчитывать до 14 человек, включая запасных спортсменов.

Эта победа позволяет «Пахре Подольск» укрепить свои позиции в турнирной таблице и создать хороший задел перед предстоящими матчами.

