Более 27 тысяч жителей сел доставили на диспансеризацию в Подмосковье

Более двадцати семи тысяч жителей Подмосковья были доставлены из сельской местности в медучреждения региона для прохождения диспансеризации. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

Бесплатный проезд доступен для жителей в возрасте от 65 лет. Пенсионеров перевозят на пятидесяти четырех автобусах социальных центров. В поездке за их состоянием следят медики и соцработники.

«Такая услуга позволяет нам своевременно выявлять и предупреждать заболевания среди старшего поколения», - отметила глава министерства Людмила Болатаева.

Для обеспечения проезда на диспансеризацию нужно подать заявку в медучреждение. После этого с заявителем свяжутся специалисты.