Более 27,5 тыс. жителей Кемеровской области переселено из аварийного жилья за пять лет
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В течение последних пяти лет в Кемеровской области свыше 27,5 тыс. семей, являющихся жителями аварийных домов, получили квартиры в рамках реализации программы «Жилье и городская среда». Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».
Уточняется, что за это время расселено 566,7 тыс. кв. м жилья.
Отмечается, что для этой цели с 2019 года построено 60 многоэтажек, том числе уже в 2023 году — четыре дома.
Добавляется, что на данный момент ведется строительство еще 17 многоэтажек, из аварийного жилья в которые переедут 3,5 тыс. человек.
Подчеркивается, что региональная программа расселения аварийного жилфонда, признанного таким до 1 января 2017 года, будет полностью завершена до конца 2024 года.