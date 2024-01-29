Более 28 тысяч кредитов оформили в Подмосковье за год по «семейной ипотеке»

Более 28 тысяч ипотечных кредитов на 175 миллиардов рублей оформили в Подмосковье за год в рамках льготной программы «семейная ипотека». Об этом сообщили в Московской областной Думе.

Как отметили в региональном парламенте, по числу выданных кредитов Подмосковье занимает второе место по стране.

«Эта программа является важным инструментом социальной политики. Молодым семьям нужен дом, где они смогут в комфорте растить своих детей, ипотека с господдержкой помогает осуществить мечту о собственном жилье», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ставка по программе составляет до 6% годовых; максимальная сумма кредита в регионе — 12 миллионов рублей; первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья.

Чтобы принять участие в программе, нужно обратиться в банк, участвующий в программе. Их список представлен здесь.