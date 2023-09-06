Более 3 миллионов украинцев могут не вернуться домой

Более 3 миллионов граждан Украины могут не вернуться на родину после того, как уехали за границу. Об этом сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на данные из украинского Центра экономической стратегии.

Согласно исследованию центра, 3,3 миллиона украинцев могут не вернуться домой после своего бегства из страны. Это почти 9% от общего населения государства.

Уточняется также, что цифра может расти на фоне длительности конфликта: чем дольше он продлится – тем больше жителей украины решат вовсе не возвращаться на Родину.

В центре отметили, что эта ситуация несет серьезные риски для последующего восстановления Украины после конфликта. Специалисты считают, что подобный отток населения может крайне негативно сказаться на украинской экономике.