Более 3 тысяч пожарных извещателей появятся в домах многодетных семей в Подольске

Сотрудники МЧС России приступили к масштабной профилактической акции в городском округе Подольск. Их цель — установить автономные пожарные извещатели более чем в трех тысячах домов и квартир, где проживают многодетные семьи.

8 января инспекторы надзорной деятельности начали первые обходы. Во время визитов они не только вручали небольшие, но критически важные устройства, но и проводили с родителями и детьми беседы о правилах поведения при пожаре. Детям спасатели дарили сладкие подарки, создавая доброжелательную атмосферу для серьезного разговора о безопасности.

Автономный пожарный извещатель (АПИ) — это компактный прибор, который крепится на потолок. Его ключевая функция — обнаружить малейшее задымление на самой ранней стадии и подать громкий звуковой сигнал, способный разбудить даже крепко спящего человека. Это дает драгоценные минуты для эвакуации или тушения начинающегося возгорания.

«Наша задача, охватить более 3000 многодетных семей округа. Чтобы успеть ко всем в течение года, мы ежедневно посещаем по 10–12 адресов», — сказал начальник отдела надзорной деятельности по г. о. Подольск Александр Донских.

С практической точки зрения, эта акция является одним из самых эффективных методов предотвращения гибели людей при пожарах, особенно в ночное время. Установка АПИ рекомендована для всех домовладельцев, но для многодетных семей, где риски и потенциальные последствия выше, она становится жизненной необходимостью. Инициатива МЧС не только повышает непосредственную безопасность конкретных домохозяйств, но и служит наглядным примером для других муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что подольчанин получил медаль за регулярную помощь участникам СВО.