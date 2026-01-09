«Дело всей жизни»: подольчанин получил медаль за регулярную помощь участникам СВО

Жителю подмосковного Подольска Армику Тер Быбанцу вручена медаль «За оказание помощи участникам СВО». С самого начала специальной военной операции мужчина организует и лично доставляет гуманитарную помощь военнослужащим в зоне боевых действий, превратив эту деятельность в свое основное занятие.

Армик Тер Быбанец убежден, что поддержка защитников Родины — гражданский долг каждого. Его помощь носит практический и системный характер: он собирает и везет бойцам не только продукты и медикаменты, но и технику, строительные материалы и специальное обмундирование, ориентируясь на прямые запросы с мест.

«Я постоянно на связи с ребятами и везу то, что им нужно в первую очередь. Мы уже доставили большое количество генераторов, бензопил, печек-буржуек, техники», — отметил он.

Выезды на передовую стали частью его жизни. Три-четыре раза в год, согласуя график с основной работой, он преодолевает тысячи километров, чтобы доставить груз на различные направления: от Курского и Белгородского до Запорожья и Херсонской области. По словам Армика, за время этой деятельности бойцы стали для него почти семьей, что делает каждую поездку не только физически, но и морально тяжелой.

Помимо материальной помощи, он передает военнослужащим символическую поддержку — письма и рисунки от своих детей и детей сослуживцев, создавая эмоциональную связь между тылом и фронтом. Ранее его вклад уже был отмечен медалью «За содействие специальной военной операции».

Ранее сообщалось, что в парках Подольска началась новогодняя развлекательная программа.