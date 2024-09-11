Более 30 процентов уже составляет стройготовность новой школы в Зарайске

В подмосковном Зарайске активно продолжается строительство новой школы, которая станет важным социальным объектом для местных жителей. Строительство объекта планируют завершить к 1 сентября 2025 года.

Данная школа возводится на Московской улице и станет девятым образовательным учреждением в городском округе. Работы идут строго по графику в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование проекта осуществляется за счет средств регионального бюджета.

Проект школы впечатляет своими масштабами: общая площадь здания составит более шестнадцати тысяч квадратных метров. В школе предусмотрено все необходимое для современного качественного образования. Здесь разместятся специализированные кабинеты и лаборатории, спортивные и актовые залы, творческие студии и мастерские, что создаст благоприятные условия для всестороннего развития школьников.

Кроме того, на прилегающей территории планируется обустройство физкультурно-спортивной зоны с игровыми площадками, а также пространства для проведения общешкольных мероприятий.