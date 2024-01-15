Более 30 работ подмосковных ребят было представлено на экологическом конкурсе «Птичья кофейня»

В Егорьевске подвели итоги ежегодного экологического конкурса по изготовлению кормушек «Птичья кофейня» к Всероссийскому дню зимующих птиц. Об этом рассказали в пресс-службе Комлесхоза Подмосковья.

Отмечается, что ранее в конкурсе участвовали команды, а в этом году формат изменили — рассматривались индивидуальные работы, не более одной от каждого конкурсанта. На суд жюри ребята представили 35 поделок, выполненных в разных стилях и из самых разнообразных материалов.

Все участники отмечены дипломами, а победители получили памятные сувениры и грамоты. Марья Булыга, Варвара Марунина, Егор Степанов и Евгения Мамина — создатели лучших работ, по мнению жюри.

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