Более 30 тысяч жителей Подмосковья получили выплату на новорожденного в этом году

Свыше тридцати тысяч жителей Подмосковья получили выплату на новорожденного с начала текущего года.

Как сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, общая сумма выплат с начала этого года превысила шестьсот миллионов рублей.

В пресс-службе министерства социального развития Московской области напомнили, что родители младенцев могут выбрать вместо выплаты готовый подарочный набор «Я родился в Подмосковье».

«Семьи предпочитают получить выплату вместо готового набора, чтобы самостоятельно купить все необходимое для малыша», — отметила Людмила Болатаева.

Оформить выплату в размере двадцати тысяч рублей или получить набор «Я родился в Подмосковье» можно сразу в роддоме.

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