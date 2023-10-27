Более 30 жителей отдаленного поселка Каширы обследовались у узкопрофильных специалистов

Пациентов обследовали врач-хирург Сергей Авдеев, специалист УЗИ-диагностики Алексей Бунаков и стоматолог Наталья Гордейцова. В этот день они осмотрели 36 человек и, конечно, к каждому отнеслись со всем вниманием.

— Наши узкопрофильные специалисты продолжают посещать отдаленные села и деревни Каширы, а участковые врачи помогают нам в этом: записывают на прием пациентов, которым в особом порядке необходима помощь или консультация медицика, — отметил заместитель главного врача Игорь Наумов.

За день приема хирург принял 12 пациентов. УЗИ- диагностику прошли 10 человек. Стоматолог провел люминесцентную стоматоскопию у 18 пациентов.

В результате осмотра одного из пациентов направили к онкологу, так как выявили у него атипию слизистой ротовой полости.

Медики напоминают, что диспансеризация необходима для выявления опасных заболеваний на ранней стадии, а также для профилактики недугов и контроля своего здоровья. Ее в ходе выездного осмотра провели для 19 местных жителей.