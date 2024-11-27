Более 30 жителей пришли на встречу с выездной администрацией в Ельдигино округа Пушкинский

В городском округе Пушкинский провели очередную встречу в формате «выездная администрация». На этот раз продуктивный диалог с жителями выстраивали в помещении ЗАО «Зеленоградское» в Ельдигино.

Встречу в удобном формате провел глава округа Максим Красноцветов, его заместители, представители «Единой России» и подведомственных организаций, а также председатель ассоциации МКД и многие другие. В ЗАО «Зеленоградское» пришли 33 жителя — каждый со своим обращением.

Самой популярной темой традиционно стала сфера ЖКХ. Вместе с этим актуальными оказались вопросы по транспортной доступности, образовании и досуге. Всем на встрече помогли с решением разнообразных ситуаций, развернуто ответили на волнующие вопросы, а также взяли некоторые просьбы в дальнейшую работу.