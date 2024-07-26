Более 30 жителей Щелкова пришли на выездную администрацию с главой Андреем Булгаковым

Глава округа Щелково Андрей Булгаков провел очередную выездную администрацию, в ходе которой удалось выслушать просьбы жителей и взять ряд вопросов в работу. Продуктивную встречу провели в деревне Огуднево.

Благоустройство дворов, дорог и площадок, ремонт жилых и социально значимых учреждений, а также поддержку семей участников СВО обсудили во время выездной администрации. Более 30 инициативных жителей посетили встречу и смогли озвучить свои просьбы.

Так, супруга бойца СВО и жительница ул. Рубиновая обеспокоилась состоянием подъездной дороги, ведущей к участкам. Она попросила отсыпать место крошкой. Как подчеркнул глава муниципалитета, работы будут проведены до конца августа. Помимо этого на улице проведут освещение, но уже в течение года. Эти и другие вопросы семьи будут решать при поддержке администрации.

Еще одним актуальным вопросом стало состояние спортивной площадки в селе Петровское, которая является местом притяжения жителей. Территорию пространства попросили покрыть резиновым покрытием. Это также оказалось выполнимо: работы проведут в течение месяца.

После озвученных просьб было принято решение о косметическом ремонте кабинета русского языка школы №28 до 1 сентября. Аналогичные работы проведут в подъезде дома №4 в Огуднево. У жилого здания №5 появится лавочка и живая изгородь в палисаднике.

Есть вопросы, которые требуют больше времени на решение. Один из них — установка сетки и нанесение разметок для игры в большой теннис. О создании условий для любимой активности попросили посетители физкультурно-оздоровительного комплекса. Глава округа передал вопрос для решения профильным специалистам.