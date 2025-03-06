Более 300 жалоб поступило на сбои в работе сайтов МВД России

Согласно информации сервиса Downdetector, в России зафиксирован крупный сбой в работе веб-сайтов Министерства внутренних дел.

Пользователи сообщают о проблемах с доступом к сайтам ведомства, отмечая медленную загрузку страниц или полное отсутствие отклика. За последние сутки было зарегистрировано более 300 жалоб от пользователей, столкнувшихся с перебоями в работе ресурсов.

Ранее сообщалось, что масштабный технический сбой произошел у «Столото». Участники лотереи, состоявшейся еще 11 февраля, долго не могли получить свои выигрыши.