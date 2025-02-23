У «Столото» произошел масштабный технический сбой. Участники лотереи, состоявшейся еще 11 февраля, до сих пор не могут получить свои выигрыши. Об этом передает Телеграм-канал BAZA.

По словам участников лотереи, с проблемой столкнулись как минимум несколько десятков человек. У одних из них из приложения исчезли выигрышные билеты, у других выигрыш отображается, но вывести деньги из личного кабинета участники лотереи не могут. Теперь пострадавшие активно обсуждают ситуацию в социальных сетях.

«В ответ организаторы лотереи предлагают обратиться им в бот обратной связи для решения проблемы. Однако, по словам пострадавших, после обращения через бот они уже 10 дней лишь получают ответы о сбое», — приводится в публикации.

В «Столото» рассказали, что у них есть 180 дней на то, чтобы выплатить выигрыш. Также в компании напомнили, что если у участника есть вопросы или сомнения по поводу отображения информации о выигрыше в личном кабинете или он не знает, как его получить, он может обратиться с соответствующей жалобой в контактный центр.

Ранее сообщалось, что инженер из ЯНАО, который купил сразу 30 билетов «Столото», выиграл миллион в новогодней лотерее. Мужчина решил, что потратит выигрыш на свадьбу дочери.