Более 3000 детей отдохнут в лагерях в Красногорске этим летом

Летняя программа оздоровления и развития детей стартует 1 июня в городском округе Красногорск, расположенном в Московской области.

Как сообщила исполняющая обязанности руководителя управления образования администрации округа, Ольга Кравец, более трех тысяч юных жителей смогут провести каникулы в 28 пришкольных лагерях.

«Мы завершаем финальные приготовления к летней оздоровительной кампании. С 9 июня и по 9 июля на территории округа будут функционировать 27 пришкольных лагерей. Все они успешно прошли проверку и готовы к приему ребят. Для каждого лагеря составлена индивидуальная воспитательная программа, а также определена тематика смен», – поделилась Ольга Кравец.

По информации представителя управления образования, общее количество детей, которые смогут принять участие в пришкольных лагерях, составит 3065 человек. Особое внимание уделено организации работы городского лагеря «Сказочный», который примет первых посетителей с 14 июля на базе Опалиховской школы. В нем будет обеспечен отдых для 325 детей.

В дополнение к этому, с 1 июня 15 одаренных ребят, а также 90 детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и дети из семей участников специальной военной операции, отправятся в лагеря, расположенные на базе научных центров в Рузском и Пушкинском городских округах.

Завершит летнюю кампанию традиционная международная смена, запланированная на 2 июля. В ней примут участие не только дети Красногорска, но и делегации из городов-побратимов.