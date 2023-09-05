Более 305 тысяч избирателей с инвалидностью проживают в Подмосковье – Мособлизбирком

В настоящее время в Подмосковье зарегистрированы более 305,6 тысячи избирателей с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении Московской областной избирательной комиссии.

Представители комиссии приняли участие в заседании рабочей группы ЦИК РФ по обеспечению реализации избирательных прав граждан с инвалидностью.

В Избиркоме региона отметили, что в Подмосковье большая часть помещений для голосования расположены на первых этажах зданий. На информационных стендах представлены материалы, выполненные увеличенным шрифтом.

Также для слабовидящих на участках доступны трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней. В случае необходимости предоставляются услуги сурдоперевода. Кроме того, избирателям с ограниченными возможностями здоровья помогают волонтеры.

Как отметила член рабочей группы Красногорского избиркома Мтвариса Датикашвили, вопросы обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью в Подмосковье уже давно хорошо проработаны. Нужно только провести адресные проверки доступности избирательных участков и наличия специального оснащения на участках в местах компактного проживания инвалидов по зрению.