Более 33 млн рублей составил долг работодателей Рязанской области по зарплате

Свыше 33 млн рублей составила сумма задолженности работодателей Рязанской области перед сотрудниками. Об этом сообщает 7info со ссылкой на территориальный орган статистики.

Отмечается, что в данном случае это касается организаций, не касающихся субъектов МСП.

Добавляется, что вовремя не получили зарплату почти 170 человек, а сумма просроченной задолженности на одного работника составила более 203 тыс. рублей.

Уточняется, что за прошедший месяц просрочка по выплате зарплаты по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 2%.