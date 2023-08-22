Более 335 тысяч заявлений для участия в ДЭГ поступило от жителей Подмосковья

В Подмосковье уже свыше 335 тысяч человек подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.

Так, сообщается, что в ЦИК России обработали 335 351 заявление от избирателей из Подмосковья. Этот показатель составляет 5,56% от общего числа избирателей в области.

Ранее сообщалось, в период выборов Общественная палата Подмосковья будет обеспечивать наблюдение на избирательных участках.