Более 335 тысяч заявлений для участия в ДЭГ поступило от жителей Подмосковья
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В Подмосковье уже свыше 335 тысяч человек подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.
Так, сообщается, что в ЦИК России обработали 335 351 заявление от избирателей из Подмосковья. Этот показатель составляет 5,56% от общего числа избирателей в области.
Ранее сообщалось, в период выборов Общественная палата Подмосковья будет обеспечивать наблюдение на избирательных участках.