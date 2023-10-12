Более 340 тысяч человек из 11 стран мира написали экономический диктант

Как пишет ТАСС , одна из основных задач таких акций — пробудить у людей интерес к экономике. Для ее реализации пришлось прибегнуть к междисциплинарному подходу.

Стало известно, что во Всероссийском экономическом диктанте приняли участие не только жители России, но и граждане десяти зарубежных стран. В их число вошли Монголия, Узбекистан, Армения, Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Китай, Турция, Туркменистан, а также Сирия.

Любой желающий мог проверить, насколько он экономически грамотен либо на сайте акции, либо на региональных площадках, число которых достигло отметки в 1258 штук.

У Экономического диктанта есть несколько целей и задач. Так, например, одна из них – просветительская. Под этим подразумевается расширение экономического кругозора, развитие интереса к экономике, как к науке, и т.п. Также важно доказать, что экономическая грамотность довольно актуальна в современном мире.