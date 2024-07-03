Более 35 рабочих продолжают ремонтировать школу-интернат для обучающихся с ОВЗ в Павловском Посаде

В здании МКОУ школа-интернат для обучающихся с ОВЗ продолжаются на улице Тимирязева в подмосковном Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы и финансируются за счет средств бюджета региона, а общая строительная готовность объекта уже составляет шестьдесят процентов.

В настоящий момент подрядчик проводит штукатурные работы, осуществляет монтаж системы электроснабжения и слаботочных систем, обустраивает входные группы и инженерные сети. Кроме того, в образовательное учреждение будет поставлена новая мебель и оборудование.

Школа-интернат планирует открыть свои двери к 1 сентября 2024 года. Ожидается, что данный капитальный ремонт не только улучшит условия обучения и проживания детей с ОВЗ, но и создаст комфортную и современную образовательную среду.