Более 350 мероприятий для гостей и жителей проведут в Химках в рамках проекта «Зима в Подмосковье»

В подмосковных Химках уже стартовала активная подготовка к запуску проекта губернатора «Зима в Подмосковье».

Всего с декабря по февраль будет проведено более 350 мероприятий. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

«По традиции в рамках проекта «Зима в Подмосковье» мы готовимся к самому волшебному времени в году. Как и прежде, новогодние каникулы будут насыщены культурными событиями и народными гуляньями. Это лучшее время для отдыха всей семьей!» - отметил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

Отмечается, что для проведения различных мероприятий будут задействованы парки Толстого и Величко, «Дубки», а также «Экоберег» и «Подрезково». Также на всей территории городского округа состоятся тематические общеобластные мероприятия – «Морозные традиции», «12 месяцев», «Новогодняя экология», «Путешествие в Новый год», «НеЗамерзай-Ка» и фестиваль подарков.

Юные жители вместе с родителями смогут принять участие в масштабной акции «Почта Деда Мороза». Все отправленные письма доставят в центральную резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Во время новогодних каникул в Химках проведут специальные мероприятия по культурному коду округа. Так, одним из них станет программа «Толстовский вечер», посвященная величайшему писателю-романисту мира и частому гостю Химок – Льву Николаевичу Толстому.

Напоминаем, что в настоящий момент полным ходом идет подготовка Театрального катка в сквере «Юбилейный». Он станет одним из первых в Подмосковье в этом зимнем сезоне. Общий размер площадки почти две с половиной тысячи квадратных метров. При этом вход – свободный.