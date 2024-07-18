Более 350 рабочих мест появится в Воскресенске после открытия селекционно-семеноводческого центра

В городском округе Воскресенск на тепличном комплексе «Подмосковье» возведут и откроют в 2026 году селекционно-семеноводческий центр, который позволит выращивать больше даров природы, а также создать новые рабочие места.

В настоящее время в комплексе выращивают свыше 40 000 тонн свежих овощей в год. Предприятие хочет улучшить показатели, в связи с чем в 2026 году будет построен селекционно-семеноводческий центр. Это позволит выращивать новые сорта, а также гибриды томатов, огурцов и других овощей. Получится импортозаместить голландские семена, а главное — открыть вакантные места для трудоустройства. Отметим, что сейчас в ТК «Подмосковье» трудятся 800 человек, а появление Центра позволит расширить штат более чем на 350 человек.

В новый центр войдут изолированные тепличные блоки, семеноводческий участок, цех для обработки, лаборатории, современное оборудование, осветительные технологии и многое другое.

ТК «Подмосковье» входит в агропромышленный холдинг «ЭКО-Культура». Воскресенское предприятие — одно из самых крупных по выращиванию экологически чистых овощей в России. Договоренность о строительстве селекционно-семеноводческого центра была достигнута в июне на полях ПМЭФ. Соглашение об этом подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков.