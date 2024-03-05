Более 3,7 тыс. детей родилось в Нижегородской области с начала года

Свыше 3,7 тыс. детей родилось в Нижегородской области с начала января текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на областное управление ЗАГС.

Уточняется, что данный показатель больше на 1,5%, чем за аналогичный период минувшего года.

Отмечается, что за два зимних месяца этого года родились более 1,8 тыс. мальчиков и почти две тысячи девочек.

Поясняется, что также на свет появилось более полусотни двоен и одна тройня.