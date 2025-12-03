Более 4 км гирлянд: как украсили Пушкино, Ивантеевку и Красноармейск к новогодним праздникам

Городской округ Пушкинский засиял к зимнему сезону. Более 4 км гирлянд и 150 праздничных инсталляций украсили центральные площади Пушкино, Ивантеевки и Красноармейска. Высокие ели, украшенные разноцветными огнями и шарами, стали главным символом зимних праздников.

Особенно эффектно смотрится новогодняя ель в Красноармейске: около 500 шаров, яркая иллюминация — вечером создается настоящая сказка.

Праздничное оформление затронуло не только улицы и парки: даже снегоуборочная техника и базы коммунальных служб украсились огнями, чтобы радовать жителей и в самые темные декабрьские дни.