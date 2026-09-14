Минтруд решил избавить россиян от бумажной волокиты при получении звания «Ветеран труда»

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило изменить порядок присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда субъекта Российской Федерации». В ведомстве рассчитывают, что новая система позволит гражданам не собирать самостоятельно подтверждающие документы о наградах. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда России, передает ТАСС .

Сейчас для получения звания гражданину необходимо подать заявление и приложить документы, подтверждающие наличие наград или поощрений, которые дают право на соответствующий статус.

При этом сведения о трудовом стаже уже содержатся в государственной информационной системе «Единая централизованная платформа в социальной сфере» — ГИС «ЕЦП». Информация о наградах и поощрениях пока предоставляется непосредственно гражданами.

Минтруд предложил размещать данные о наградах и поощрениях, необходимых для получения звания «Ветеран труда» или регионального звания, в ГИС «ЕЦП». Благодаря этому подтверждающие документы не придется дополнительно запрашивать у заявителей.

По замыслу ведомства, изменение позволит сократить количество документов, которые гражданам необходимо предоставлять при оформлении звания, и упростить саму процедуру.

Соответствующий проект федерального закона вынесен на общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.