Таксистам и курьерам начнут доплачивать? Что изменится для них с 1 октября

С 1 октября 2026 года для таксистов и курьеров, работающих через цифровые платформы, вводятся новые меры поддержки. Сервисы смогут предоставлять исполнителям скидки, бонусы или частично компенсировать страховые взносы. Об этом «Российской газете» сообщил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам депутата, стоимость предоставляемых преимуществ должна составлять не менее 2,9% от заработка исполнителя за предыдущий месяц. Размер льгот будет рассчитываться каждой платформой отдельно исходя из дохода, полученного через конкретный сервис.

Например, при заработке в 50 тыс. рублей стоимость скидок, бонусов или других предусмотренных преимуществ в следующем месяце должна составить не менее 1450 рублей.

Механизм призван компенсировать исполнителям расходы, связанные с социальной защитой. Получать поддержку смогут как курьеры, так и водители такси, работающие через соответствующие платформы.

Кроме того, в некоторых регионах продолжают действовать ограничения для таксистов, самостоятельно предлагающих свои услуги пассажирам. В Москве запрет на работу таксистов-зазывал на территориях аэропортов, железнодорожных и автовокзалов вступил в силу в сентябре.

Подобные ограничения также действуют в Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Ранее об изменениях сообщал руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Таким образом, с октября для работающих через платформы водителей и курьеров появится дополнительный механизм получения льгот, одновременно с этим в ряде регионов сохраняются ограничения на самостоятельный поиск пассажиров таксистами.