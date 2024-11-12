Более 40 детей-сирот обеспечат жильем в Г.о. Пушкинский в 2024 году

В 2024 году в Городском округе Пушкинский планируется обеспечить собственным жильем более 40 детей-сирот.

О планах муниципалитета по итогам совещания, прошедшего под председательством губернатора региона Андрея Воробьева, проинформировал глава округа Максим Красноцветов. На данный момент 28 детей уже обеспечены жильем.

Остальные 14 человек получат квартиры или жилищные сертификаты после достижения совершеннолетия. Участникам проекта предложено сделать самостоятельный выбор между готовой квартирой или государственным жилищным сертификатом Московской области, дающим право на приобретение недвижимости. В Городском округе Пушкинский 31 ребенок изъявил желание получить жилищный сертификат. 11 человек заключат договор найма жилого помещения.

Отметим, что по России детей-сирот обеспечивают жильем после 23 лет, на территории Московской области порог снижен до 18 лет.