Более 40 коллективов со всей России поучаствовали в музыкальном фестивале «Тугофест» в Шатуре

Берег озера в поселке Туголесский Бор заполнили свет, музыка и голоса. Так ярко и громко жители отметили «Тугофест». Среди участников — группы из разных городов страны и округа, которые подарили посетителям выступления в жанрах рок, металл, фолк и других стилях.

В Шатуре фестиваль музыки проводят третий раз, и с каждым разом он привлекает все больше участников и гостей. В этом году сцена на берегу озера собрала более 40 разнообразных коллективов. Все играли разное, авторское, пугающее, интересное, зажигательное и даже неповторимое. Запоминающимся стало выступление группы KULT из Нижегородской области, артисты которой познакомили некоторых гостей с жанром нью-металл, а также устроили шоу и включили в номера впечатляющие спецэффекты.

В то же время «Хвоя» из Пензы, молодая, но уже известная группа, смогла порадовать фольклорной легкостью, уникальным звуком и стилем. Исполнительницы становились финалистами разных фестивалей, а их хиты включали в сериалы. Музыка талантливых артисток в природном месте создала особую атмосферу.

Каждый пришедший смог насладиться знакомыми жанрами, а также открыть для себя что-то новое. Гости остались довольны проведенным мероприятием, драйвовым, запоминающимся и по-настоящему летним.