Более 40 команд со всего Подмосковья поучаствовали в турнире по стритболу в Наро-Фоминске

В Центральном парке им. В.В. Воровского в Наро-Фоминске прошли мероприятия в честь Дня молодежи, где собрались жители разных возрастов и увлечений. Присутствовали и гости из разных уголков Московской области, которые приехали специально для участия в праздничном стритболе.

Праздник оказался насыщенным на события. Гости наслаждались созданной атмосферой в парке, музыкой, выступлениями диджеев, мастер-классами и другими мероприятиями. Особенно запоминающимся стало состязание 44 любительских команд, которые схлестнулись в турнире по стритболу 3x3 «Легенды улиц» прямо перед сценой. Участвовали и спортсмены Наро-Фоминска: им удалось взять часть наград.

Вечерняя программа включила в себя зажигательные танцы и выступление лучших творческих коллективов округа. Также прошло награждение самых активных и патриотичных ребят. Вручение проводила Рената Демидова, депутат и директор Молодежного комплексного центра округа. Молодые люди получили грамоты и благодарственные письма от Совета депутатов и главы г.о. Наро-Фоминск Романа Шамнэ.