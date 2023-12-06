Более 40 рабочих отравились на стройке главного аэропорта Камчатки

О произошедшем массовом отравлении на стройплощадке нового терминала главного аэропорта региона проинформировала прокуратура Камчатского края. Сообщается о 41 человеке, госпитализированном в краевые клиники с диагнозом пищевое отравление.

Отмечается, что, по предварительной информации, все госпитализированные принимали пищу в одном из кафе, расположенном на строящемся объекте. По факту произошедшего назначена проверка.

«Елизовская городская прокуратура организовала проверку по факту массового отравления рабочих, осуществляющих строительство нового терминала аэропорта. По предварительной информации, госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта», - приводится в сообщении надзорного ведомства в соцсетях.

В настоящее время правоохранителями ведется проверка санэпиднорм на пищеблоке, где принимали пищу рабочие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего на строящемся стратегическом объекте.