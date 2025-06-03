Более 40 троллейбусов в Нижнем Новгороде сдадут на металлолом

Свыше 40 списанных троллейбусов планируется продать на металлолом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что предприятие «Нижегородэлектротранс» выставило на продажу троллейбусы, выпущенные в период с 1984 по 2010 годы. Общий вес лома составил около 170 тонн, пригодные транспортные запчасти отправили на склад.

Отмечается, что начальная стоимость контракта составила два миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Рязани будут поставлены 20 современных автобусов и 15 троллейбусов.