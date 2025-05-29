В Рязань будут поставлены 20 современных автобусов и 15 троллейбусов

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, в Рязани будет продолжено обновление общественного транспорта. Об этом сообщает 7info.

Он уточнил, что до конца года для областного центра приобретут 20 новых автобусов средней вместимости и 15 современных троллейбусов. Часть техники поступит в город за счет договоренности с Санкт-Петербургом, прежде всего это касается троллейбусов, которые помогут ускорить отказ от устаревшего подвижного состава.

По мнению главы региона, за последние годы удалось серьезно улучшить состояние общественного транспорта. Это касается не только замены подвижного состава, а также и работы над дисциплиной перевозчиков, в том числе и частных компаний.

Ранее сообщалось, что в Московской области работают почти 40 сезонных маршрутов автобусов.