Новый логистический центр в Черноголовке сможет принять свыше сорока тысяч паллет с напитками и снеками

В Черноголовке достроили производственно-складской комплекс одноименной группы компаний. Сегодня по итогам проверки областной Главгосстройнадзор выдал застройщику заключение о соответствии проектной документации.

Новый центр способен принять более 40 тысяч паллет с продукцией в виде снеков и напитков, его пропускная способность превысит 400 фур в день, отметили в надзорном ведомстве. В данный проект вложили более 1,1 миллиарда рублей. Еще один цех позволил увеличить логистический потенциал предприятия на 300%. В логистическом комплексе запустят производство напитков для завода «Аквалайф».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение об открытии нового производства с компанией из Индии.