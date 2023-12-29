Более 40 жителей тульского города попали в больницу с отравлением

В Плавске десятки людей были вынуждены обратиться за помощью врачей из-за серьезных симптомов отравления.

Жители Плавска, по предварительной информации, отравились водой. 27 и 28 декабря в больницу обратились 43 жителя города, которые испытывали симптомы отравления. Врачи нашли у пациентов признаки кишечного расстройства, вызванного инфекцией, сообщают Тульские известия.

После обследования всем пострадавшим назначили амбулаторное лечение и дали рекомендации. Их жизням ничего не угрожает.

Ситуация заинтересовала министра здравоохранения региона Михаила Малишевского. Он взял дело под личный контроль. Подробности инцидента пока выясняют.