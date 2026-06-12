Более 400 человек приняли участие в фестивале «Единство ради Победы» в Ступино

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» организовало в День России фестиваль «Единство ради Победы». Мероприятие прошло в Ступино и собрало более 400 человек.

В рамках фестиваля участники изготовили самое большое количество сетей для участников СВО. На стадионе «Темп» одновременно работали волонтеры, депутаты, представители молодежных и общественных организаций, жители. В результате был установлен рекорд России.

«Когда каждый вносит свой вклад в общее дело, рождаются не только рекорды, но и настоящая сила народного единства. Уверен, что этот день войдет в историю не только благодаря рекорду, но и благодаря атмосфере сплоченности и поддержки, которую мы здесь видим», - отметил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коган.

Для гостей фестиваля работали тематические площадки и мастер-классы. Жители писали письма бойцам, изготавливали тактические браслеты, ладанки и обереги, участвовали в приготовлении сублимированных супов и каш для отправки на передовую.

На территории парка были организованы выставка военно-исторической техники, полевая кухня, концертная программа с участием Ступинской филармонии и кавер-группы «ВВС», а также площадка по сбору предложений в новую Народную программу «Единой России».