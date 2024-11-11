Более 400 единиц коммунальной техники будут поддерживать порядок в Пушкинском

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов оценил готовность коммунальной техники Красноармейска к зимнему сезону. Он вместе с председателем Совета депутатов Артемом Садулой муниципальное учреждение «Городское хозяйство».

Глава округа осмотрел парк техники, которая будет поддерживать порядок в зимний сезон: это снегоуборочные машины, грейдеры, пескоразбрасыватели и тракторы. В общей сложности у учреждении находятся 39 специализированных машин.

Члены администрации и Совета депутатов оценили техническое состояние транспорта, проведенное обслуживание, наличие расходных материалов, а также готовность экипажей. В администрации округа подчеркнули, что техника оснащена нужным оборудованием для выполнения задач.