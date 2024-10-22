Более 400 обращений отработали в чате психологической поддержки для участников СВО и их семей

Единый федеральный чат медицинской психологической поддержки для участников СВО и их семей работает в стране с 22 июля 2024 года, сообщили в Комитете семей воинов Отечества.

Чат работает каждый день с девяти часов утра до девяти часов вечера. Помощь оказывают квалифицированные государственные медицинские психологи. Специалисты консультируют по различным тревожным состояниям.

За два месяца работы специалисты чата отработали более 400 обращений. К чату подключились 6,8 тысячи человек. Обратиться за помощью могут жители всех регионов России. Общение в чате анонимное.

Для совершенствования работы чата и повышения эффективности оказания психологической помощи разрабатывается методическое пособие о принципах и содержательных аспектах работы медицинского психолога с участниками СВО и их семьями.