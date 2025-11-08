Более 400 участников соберутся на форум «Культура Традиции Наследие»

В Москве 11 ноября состоится ежегодный международный форум «Культура Традиции Наследие». Мероприятие организует Союз промышленников и предпринимателей «Иволга». В форуме примут участие более 400 человек, включая представителей власти, бизнеса, дизайнеров и экспертов в области культуры и экономики.

В числе приглашенных: заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Инна Святенко, председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова, заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева, а также представители органов власти, бизнеса, культурных и образовательных учреждений.

Центральной темой форума станет формирование Культурно-промышленного комплекса России — новой стратегической отрасли, объединяющей культуру и промышленность, традиции и современное производство. Программа включает пленарные дискуссии по социально-экономическим вопросам, а также тематическую сессию, приуроченную к 150-летию русского художника Ивана Билибина. Участники обсудят роль сказки, визуальной культуры и ремесел в формировании идентичности, образа дома и эстетики народного сознания.

В центре внимания будет экспозиция «Нити времени», объединяющая порядка 15 представителей народных художественных промыслов (НХП). Выставка представит как традиционные произведения народного творчества, так и их современные интерпретации — изделия и коллекции, адаптированные под запросы современного рынка и актуальные тенденции дизайна.

«Итогом проведения форума «Культура Традиции Наследие» станет резолюция, включающая положения по реформированию существующей системы поддержки НХП. Резолюцию мы направим в профильные органы государственной власти, для рассмотрения ее положений и воплощения идей через нормотворчество. В этом году в форуме примут участие 15 предприятий, с которыми будут заключены соглашения о сотрудничестве, что станет практическим шагом реализации нашей программы», – рассказала Председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.

Кроме того, в рамках форума наградят победителей Всероссийского конкурса «Культурный код в современном дизайне». Призовой фонд составляет ₽300 тыс. на реализацию проектов, победители получат возможность пройти оплачиваемую стажировку и воспользоваться профессиональной техникой. Конкурс является частью стратегии по поддержке молодых дизайнеров, вдохновленных русской культурой.

Организатором форума выступает Союз промышленников и предпринимателей «Иволга», при поддержке Холдинга «Строительный Альянс», ТД «Культура Дома», RP-group и Московского областного регионального отделения Союза женщин России.

