Более 4,2 млн человек посетили парки и лесопарки Красногорска за первое полугодие

Парковые зоны г.о. Красногорск привлекают все больше внимания жителей и гостей округа. Только за первые три квартала 2024 года самые живописные, благоустроенные и комфортные общественные пространства посетили свыше 4,2 миллиона человек: это на 27% больше, чем в 2023-м.

Развитию парков и лесопарков в Красногорске уделяется большое внимание. Количество таких пространств растет с каждым годом, но главное — их превращают в комфортные, безопасные и благоустроенные места, которые в итоге становятся точками притяжения жителей. Об этом говорят показатели за первые три квартала 2024 года:

•Городской парк — свыше 766 тысяч посетителей. Это на 26% больше, чем в прошлом году.

•ПКиО «Ивановские пруды» — более 743 тысяч человек. Показатели выше на 8%.

•ЭкоПарк «Губайловский» — 855 тысяч. Рост популярности в сравнении с 2023-м выше на 28%.

•Детский городок «Сказочный» — более 750 тысяч, популярнее на 11%.

•Новый «Опалиховский пруд» привлек 275 тысяч посетителей (+36%)

•Парк имени Д.М. Карбышева посетили 134 тысяч человек (+40%)

Еще 159 тысяч посетителей насчитали в других парках Красногорска за указанный период. Это на 20% больше, чем в прошлом году.

Такие показатели позволяют еще больше развивать коммерческую деятельность и вкладывать средства в благоустройство, создание и обновление парков и лесопарков. На 2025 год в Красногорске уже запланировали увеличение доходов от коммерческой деятельности на 10%, или более 14,8 млн рублей. Это значит, что инфраструктура и общественные пространства округа станут еще лучше и привлекательнее для населения.