Более 425 тысяч пенсионеров Подмосковья получают компенсацию за обращение с ТКО

В Подмосковье свыше 425 тысяч пенсионеров получают компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами, что позволяет снизить расходы на коммунальные услуги. Об этом заявили в Министерстве социального развития Московской области.

Напоминаем, что размер компенсации зависит от возраста жителя и составляет от 30 до 100% и назначается она проактивно. Так, для неработающих пенсионеров компенсация составляет 30%, для жителей 70 лет и старше — 50%, от 80 лет — 100%.

Также при расчете компенсации за обращение с ТКО учитывается стандарт нормативной площади жилого помещения. Для одиноко проживающих жителей — это 42 кв. метра, для семьи из двух человек — 21 кв. метр на каждого, для семьи из трех и более человек — 18 кв. метров на каждого.

Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева подчеркнула, что всего же в регионе льготами на коммунальные услуги пользуются свыше 2 млн жителей — это одна из самых востребованных в нашем регионе мер социальной поддержки.