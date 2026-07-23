Губернатор Подмосковья проверил ход обновления Луневской школы в Химках

К 1 сентября в Химках откроют обновленную Луневскую школу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал проверить, как идут работы в ней, а также пообщался с местными жителями, в том числе педагогами и директорами образовательных учреждений округа. Во встрече принял участие первый зампред комитета Госдумы ФС РФ по экономической политике Денис Кравченко.

«Мы приехали, чтобы убедиться, чтобы 1 сентября дети пойдут в новую школу. Вы знаете, что в нашей стране идет заметная президентская программа капремонта. В Подмосковье самое большое количество школ ремонтируем. Есть большой запрос на обновление. Наша задача — завершить все работы до 1 сентября. Мы сегодня здесь, чтобы пообщаться с родителями, с учителями. Здесь собрались очень активные и неравнодушные жители. Регулярно в это время посещаем школы, чтобы проверить, что все было учтено. Потому что кроме ремонта должно быть оснащение, лаборатории, весь необходимый инвентарь — парты, доски. Нужно сделать так, чтобы и дети, и родители, и педагоги были довольны. Конечно, стараемся привлекать новых учителей, в том числе из других регионов, потому что мы не только капитально ремонтируем, но и строим новые школы», — сказал губернатор.

В составе Луневской школы входят два школьных и два дошкольных корпуса, ее включили в президентскую и региональную программы капремонта по просьбе жителей. Работы ведутся в двух трехэтажных зданиях — основном, построенном более 50 лет назад, а также пристройке. Детей на время ремонта перевели в соседние образовательные учреждения. Учитель математики, врио директора Луневской СОШ Гульжан Ерусалимова подчеркнула, что школа становится современной, в ней уже отремонтировали спортивные и актовый залы, установили новые окна, появились инсталляции.

«Я приехала в Подмосковье из Донецкой Народной Республики четыре года назад. Здесь у меня работал и продолжает работать муж, так что довольно просто приняла такое решение. Мы живем на съемной квартире, поэтому пользуемся мерой поддержки в виде компенсации аренды. Это, конечно, очень выручает. У нас замечательный коллектив, директор, дети прекрасные. Кстати, мой сын Максим тоже учится в нашей школе, перешел в 9 класс», — поделилась учитель математики Луневской СОШ Валерия Евдокимова.

В школе появится специализированный класс (математический или агротехнологический), там будут учиться 735 ребят. Кравченко подчеркнул, что работы проводят в быстром темпе. Ее изюминкой станут настенные росписи в стиле старинных гравюр, которые рассказывают об истории Химок и Лунево. Этой работой занималась творческая мастерская художника Алексея Шилова в рамках проекта «Моя школа — моя история».

В новом учебном году в Химках также откроется новая школа в Подрезково на 1100 мест, детский сад в микрорайоне Новогорск-Планерная (на Юбилейном проспекте), реконструированный воспитательно-образовательный комплекс в микрорайоне Новогорск капитально отремонтированные Химкинский колледж, гимназия № 23 и основное дошкольное отделение, пищеблок и пристройка лицея № 7.

«Мы стараемся, чтобы в каждом городе Подмосковья жители видели изменения. Сквер это, бульвар, парк, ЖКХ или дороги. Все это — наша жизнь. Понимаем, что несем ответственность за то, что происходит на земле, главы это понимают. У нас есть регулярная, как мне кажется, очень важная программа выездных администраций. Каждое наше совещание с главами мы начинаем с разбора жалоб, предложений, и очень дорожим обратной связью. Важно обсуждать волнующие темы с жителями, разбираться», — добавил Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.