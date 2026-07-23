В Реутове полиция пресекла ночную игру подростков в футбол на мемориале «Вечный огонь»

В Реутове минувшей ночью произошел инцидент, вызвавший возмущение горожан. Компания подростков устроила футбольный матч прямо на территории мемориала «Вечный огонь». Игра началась около трех часов ночи и разбудила жителей близлежащих домов. Об этом сообщает REGIONS.

Видеозапись случившегося опубликовали в телеграм-канале «Мой Реутов». Автор поста — местная жительница, которую разбудил шум. Она рассказала, что молодые люди использовали площадь у мемориала как импровизированное футбольное поле, не обращая внимания на его статус.

«Проснулась около трех часов ночи от громких звуков. На мемориале „Вечный огонь“ группа подростков устроила футбольный матч. Молодежь громко ругалась и вела себя непристойно, это просто шок», — написала подписчица.

Правовые последствия

Юрист Гульназ Измайлова пояснила, что подобные действия могут квалифицироваться как осквернение памятного объекта — это подпадает под статью 243.4 УК РФ, которая защищает мемориалы в честь защитников Отечества.

Кроме того, шум и нецензурная брань ночью являются нарушением административного законодательства (статья 20.1 КоАП — мелкое хулиганство) и регионального закона о тишине в Московской области. Нарушителям грозит предупреждение или штраф.

«Ответственность по этой статье наступает уже с 14 лет; при участии более молодых лиц возможны претензии к родителям и передача вопроса в комиссию по делам несовершеннолетних», — отметила юрист.

Реакция властей

В администрации Реутова подтвердили факт происшествия и сообщили, что полиция оперативно прибыла на место и пресекла нарушение. Власти также заявили о намерении усилить мониторинг и патрулирование мемориальных зон, чтобы подобные случаи не повторялись.

«С несовершеннолетними провели профилактическую беседу о недопустимости использования территории мемориального комплекса для игр и о необходимости уважения к памятным местам, которые являются символом памяти о погибших», — рассказали в горадминистрации.

Ранее сообщалось, что президент Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби.